محسن صالح: الأهلي كان متهماً بالتسبب في التأجيلات.. والآن يتحدثون عن تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

لفت محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلى أن القلعة الحمراء كانت متهمة الموسم الماضي بتأجيل مباريات الدوري وفقاً لرغبتها، بينما الآن قد تؤجل قمة الدوري بعيداً عن طلب الأحمر.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال محسن صالح :"اللجنة الخماسية رفضت التأجيل، والقرار يسري على الجميع، والنادي الأهلي يحترم القرارات والجدول".

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وأضاف صالح :"في الموسم الماضي كان يتم اتهام النادي الأهلي بافتعال التأجيلا وتسيير جدول الدوري وفقاً لمصلحته، والآن يتحدثون عن تأجيل القمة على الرغم من أننا لم نطلب التأجيل".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك بدون جمهور على استاد القاهرة الدولي يوم 24 فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وأنهى صالح :"الأهلي الآن ينتظر القرار بشأن القمة، لكن وجهة نظري الفنية أنه لا يوجد فريق يتحمل هذا الكم الهائل من ضغط المباريات الكبرى في وقت قصير".