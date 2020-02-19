محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
يضرب قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك موعدا جديدا لحساب مباريات القمة في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2019-2020.
ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك غدا، الخميس، في الساعة السابعة مساءً، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية.
وينتظر جمهور الفريقين اللقاء المرتقب والذي سيشهد العديد من المبارزات الثنائية على أرض الملعب، وأبرزهم مواجهة محمود علاء مدافع فريق الزمالك، ومهاجم الأهلي النيجيري جونيور أجايي، والمتوقع أن يقود هجوم القلعة الحمراء في لقاء السوبر.
وإلى جانب المواجهة الثنائية بين اللاعبين، تتواجد منافسة على صعيد آخر بين محمود علاء وجونيور أجايي، فيستهدف اللاعبان معادلة رقم هداف كأس السوبر المصري والذي ينفرد به عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي برصيد 3 أهداف.
ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي كأس السوبر كلٌ من محمود علاء وجونيور أجايي برصيد هدفين، بالتشارك مع لاعب الأهلي الأسبق محمد أبوتريكة بنفس العدد من الأهداف.
ويمتلك كلٌ من محمود علاء وأجايي هدفين أحرزهما اللاعبان خلال مباراة كأس السوبر الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في سبتمبر الماضي، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحة بنتيجة 3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير| صراع نجمي القطبين.. أجايي ومحمود علاء يتنافسان على "هداف السوبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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