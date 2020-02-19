كروكيه الصيد يكتسح وادى دجلة بخماسية في الدوري

تغلب فريق الصيد للكروكيه على وادى دجلة بنتيجة 5/صفر فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الدورى العام للكروكيه. ضمن مباريات الدورى العام للكروكيه. ضم فريق الصيد للكروكيه كلا من: احمد المهدى ، احمد العمارى ، طارق ممدوح ، علاء ابو النور ، مرام نبيل ، عبير مصطفى ، ميرفت الشاذلى. من: احمد المهدى ، احمد العمارى ، طارق ممدوح ، علاء ابو النور ، مرام نبيل ، عبير مصطفى ، ميرفت الشاذلى.

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