كروكيه الصيد يكتسح وادى دجلة بخماسية في الدوري

تغلب فريق الصيد للكروكيه على وادى دجلة بنتيجة 5/صفر فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخيرضمن مباريات الدورى العام للكروكيه.
ضم فريق الصيد للكروكيه كلامن: احمد المهدى ، احمد العمارى ، طارق ممدوح ، علاء ابو النور ، مرام نبيل ، عبير مصطفى ، ميرفت الشاذلى.
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