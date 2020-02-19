فيديو .. أحمد حسن: حظوظ الأهلي والزمالك متساوية في قمة السوبر

وجه أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني وناديي الأهلي والزمالك، رسالة إلى جماهير القطبين بنبذ التعصب، والتمتع بالتشجيع ومتعة كرة القدم.

وقال حسن لـ «الوفد»، خلال تواجده في الإمارات، أن المنافسة تكون داخل الملعب فقط، وبعدها تسير الأمور بطبيعتها

بين الجميع.وأكد حسن، أن تركيز اللاعبين يجب أن يقتصر على داخل الملعب فقط، دون أي علاقة بالهتافات الجماهيرية، حتى تخرج المباراة في نهايتها بالشكل الذي يليق بالرياضة وكرة القدم المصرية.وعن توقعاته لمباراة الغد، أوضح أن الحظوظ متساوية بين الناديين، خاصة بعد فوز الزمالك مؤخراً بلقب السوبر الإفريقي، وهو الأمر الذي سيأخذه الأهلي في الحسبان، عكس ما يتعتقده البعض بأن الأهلي أعلى في المستوى الفني من الزمالك خلال الفترة الأخيرة.ويلتقي الفريقان غداً على لقب السوبر المصري.