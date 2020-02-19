مواجهة توتنهام و لايبزيج تحمل رقماً مميزاً لمورينيو في أبطال أوروبا

تحمل مواجهة توتنهام هوتسبير ولاييزبنج في ذهاب دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا رقم مميز للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي.

ونشر موقع أوبتا للإحصائيات أن المدرب البرتغالي وصل خلال لقاء اليوم إلى 150 مبارة في مشواره خلال البطولة حيث حقق الفوز في دوري الابطال في 80 مباراة وتعادل في 36 وخسر 33 .

ولم يستطع اي مدرب الوصول الي ذلك الرقم سوي ثلاثة مدربين وهم كارلو أنشيلوتي، والسير أليكس فيرجسون، بالإضافة إلى أرسين فينجر ولا يتفوق علي مورينيو سوي الأول، الذي حقق الانتصار في 84 مباراة وسبق وان حقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقب البطولة من قبل في موسم 2004 مع بورتو و 2010 مع انتر ميلان. 150 مبارة في مشواره خلال البطولة حيث حقق الفوز في دوري الابطال في 80 مباراة وتعادل في 36 وخسر 33 .ولم يستطع اي مدرب الوصول الي ذلك الرقم سوي ثلاثة مدربين وهم كارلو أنشيلوتي، والسير أليكس فيرجسون، بالإضافة إلى أرسين فينجر ولا يتفوق علي مورينيو سوي الأول، الذي حقق الانتصار في 84 مباراة وسبق وان حقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقب البطولة من قبل في موسم 2004 مع بورتو و 2010 مع انتر ميلان.

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