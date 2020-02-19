فيديو .. طارق السعيد يوضح كيف يستعد الأهلي والزمالك للسوبر

قال طارق السعيد الظهير الأيسر لناديي الأهلي والزمالك الأسبق، أن مباريات القمة دائماً ما تحمل طقوساً خاصة في الاستعدادات.
وأكد السعيد، خلال تواجده في
وأردف، أن الأمر مشابه بالنسبة للأهلي بالتركيز والاستعداد الجيد للقمة.
ويلتقي الفريقان غداً على ملعب محمد بن زايد على لقب السوبر المصري
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