فيديو .. طارق السعيد يوضح كيف يستعد الأهلي والزمالك للسوبر

قال طارق السعيد الظهير الأيسر لناديي الأهلي والزمالك الأسبق، أن مباريات القمة دائماً ما تحمل طقوساً خاصة في الاستعدادات.

وأكد السعيد، خلال تواجده في

الإمارات، أن العادة في مثل هذه اللقاءات الكبرى يبدأ الناديان الاستعدادات مبكراً للقمة، مشيراً إلى أن الزمالك يخوض اللقاء بنشوة الانتصار الذي حققه الأسبوع الماضي والتتويج بالسوبر الإفريقي.وأردف، أن الأمر مشابه بالنسبة للأهلي بالتركيز والاستعداد الجيد للقمة.ويلتقي الفريقان غداً على ملعب محمد بن زايد على لقب السوبر المصري