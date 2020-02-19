شاهد. أحمد السيد يكشف سر إرتداء قميص الزمالك في ودية القدامى

كشف أحمد السيد مدافع الأهلي الأسبق، عن سبب إرتداءه قميص الزمالك خلال المباراة الودية التي جمعت قدامى لاعبي قطبي الكرة المصرية اليوم الأربعاء بالإمارات".

وقال السيد في تصريحات خاصة

لبوابة الوفد "كنا حريصين على أن تخرج المباراة بالشكل الأمثل في الإمارات، وذلك كان السبب الأساسي لتواجدنا مع الزمالك".

وأوضح "وجدنا أن الزمالك ينقصه لاعبين، فقمت أنا ومحمد فضل بالتواجد مع الفريق الأبيض لإكمال العدد، بعد أن اختارونا".

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وعلق على لعبه المباراة في مركز الهجوم "أؤدي في الكرة الخماسية في مركز الهجوم، انا أستطيع الأداء بشكل جيد فيها".

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