شاهد.. مدافع الأهلي السابق يوجه نصيحة خاصة للمدافعين قبل مباراة السوبر

أبدى أحمد السيد مدافع الأهلي الأسبق، أمنياته أن يحقق الفريق الأحمر الفوز على الزمالك، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غداً الخميس، في السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وقال السيد في تصريحات خاصة لبوابة

الوفد "أتمنى أن يحقق الأهلي الإنتصار في المباراة ويحقق لقب السوبر".

وواصل "والأهم من ذلك أن تخرج المباراة بصورة مشرفة تليق باسم الناديين، فهما أكبر فريقين في الوطن العربي".

وأرددف "الوطن العربي بأكمله سيتابع المباراة، وأتمنى ان تسود الروح الرياضية بين اللاعبين وتقدم صورة جيدة للكرة المصرية، ويجب على اللاعبين أن تهتم بذلك الأمر وتحرص عليه بشدة".

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وعن نصيحته لمدافعي الأهلي قبل السوبر أشار "يجب على المدافعين أن يأخذوا حذرهم من سرعات لاعبي الزمالك، ويحافظوا على المسافات مع مهاجمي الأبيض والقيام بتوقعات جيدة".

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