النحاس: نتمنى التوفيق للمصري بإفريقيا وفوز اليوم دفعة معنوية

قال عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عقب التأهل لدور ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المصري برباعية نظيفة اليوم الأربعاء، أن فوز ذئاب الجبل كان مهمًا ودفعة

معنوية كبيرة للاعبين للمباريات القادمة.وأضاف النحاس في تصريحات عقب المباراة : "المصري لديه مباراة قوية في كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، نتمنى أن يتعافى من الخسارة سريعًا لأنه يمثل مصر بالخارج". وتابع: "كان لدينا ظروف خاصة بعد تلقي هزيمتين أمام بيراميدز وإنبي في الدوري، نحن ننافس على المربع الذهبي منذ بداية الموسم، وفوز اليوم سيعطينا دفعة قوية لنصل لأبعد حدود في الكأس".