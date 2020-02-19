ربيع ياسين ينعي وفاة والدة طبيب منتخب الشباب

تقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وجهاز ولاعبي المنتخب الوطني مواليد ٢٠٠٠١ بخالص العزاء إلى د. وليد منظور طبيب منتخب الشباب.

جاء ذلك لوفاة والدته اليوم الأربعاء. المنتخب الوطني مواليد ٢٠٠٠١ بخالص العزاء إلى د. وليد منظور طبيب منتخب الشباب.جاء ذلك لوفاة والدته اليوم الأربعاء.

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