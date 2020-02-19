- 1/2
- 2/2
انضم فريق برشلونة إلى “بايرن ميونخ وآرسنال” في صراع التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي “دايوت اوباميكانو” نجم دفاع فريق لايبزيج الألماني.
وجذب صاحب الـ21 عامًا الأنظار بشدة في الدوري الألماني لما يقدمه من مردود ممتاز رفقة فريقه، ما وضعه على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى منذ الميركاتو الصيفي الماضي، وسبق “بايرن ميونيخ” الألماني كل الفرق الأخرى في الكشف عن رغبته في ضم اللاعب، وانضم إليه “برشلونة” في الوقت الراهن.
وسيسعى الفريق الكتالوني إلى التوقيع مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم حتى يعوض الرحيل المتوقع للاعب “جيرارد بيكيه“.
وذكرت صحيفة “بيلد الألمانية” أن أوباميكانو لديه في عقده الحالي شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وقد يضطر لايبزيج إلى بيعه في الميركاتو القادم بدلاً من خسارته في صفقة انتقال حر إذا أخفقوا في إعادة التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2021.
وصرح اللاعب إلى إذاعة “مونت كارلو” في وقت لاحق انه يركز حاليًا مع فريقه من اجل الفوز بلقب الدوري الألماني ومواصلة حلم الصعود إلى الدور الموالي في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف ” لا استبعد أي شيء هناك أندية تريدني سأتحدث مع وكلائي ووالدي في نهاية الموسم وسنتخذ القرار الصحيح”.
يذكر ان اللاعب كان قريب للغاية من الإنضمام إلى فريق “آرسنال” في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن اللاعب فضل البقاء مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقتحم صراع التعاقد مع مدافع لايبزيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.