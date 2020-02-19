رياضة | رسمياً.. الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك خطاب رسمياً من الجهات الأمنية بإقامة مباراة الترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

ووصل الزمالك لاتفاق رسمي مع وزارتي الرياضة والداخلية، على خوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الغرافة القطري، مساء الجمعة المقبل.