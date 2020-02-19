رياضة | سولشاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد بشأن راشفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد بشأن راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، اليوم الأربعاء، إن "المهاجم ماركوس راشفورد قد يغيب عن صفوف إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، حيث لا يزال يتعافى من شرخ إجهادي في الظهر".

وأصيب راشفورد خلال مباراة إعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندرارز الشهر الماضي.

وستقام بطولة أوروبا من 12 يونيو (حزيران) إلى 12 يوليو (تموز) وستخوض إنجلترا أولى مبارياتها في 14 يونيو (حزيران) أمام كرواتيا.

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وأبلغ سولشار الصحافيين قبل مواجهة مستضيفه كلوب بروج في الدوري الأوروبي غداً الخميس "أتمنى أن يلعب هذا الموسم. ‭ ‬"التعافي من هذه الاصابة يستغرق وقتا. لست طبيبا. كنت أتمنى أن يتعافى بشكل أسرع، لكن يبدو انه سينتظر عدة شهور أخرى.

"إذا لم يصبح لائقاً بما يكفي فانه سيغيب عن بطولة أوروبا".

وتعاقد يونايتد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في فترة انتقالات يناير (كانون الثاني) على سبيل الإعارة.

وعبر سولشار عن تفاؤله إزاء قدرة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على تعويض غياب راشفورد.