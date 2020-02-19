رياضة | تشكيل لايبزيج الرسمي ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لايبزيج الرسمي ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق لايبزج الألماني ضيفاً على توتنهام الإنجليزي بعد قليل بملعب توتنهام الجديد بمدينة لندن، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف المدير الفني الألماني يوليان ناجلزمان، المدير الفني لنادي لايبزج عن تشكيلة فريقه للمواجهة، والتي ضمت الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: بيتير جالوتشاي.

خط لدفاع: أنجيلينيو – مارسيل هالستينبرج – لوكاس كولستيرمان – نوردي موكيلي.

Advertisements

خط الوسط: مارسيل سابيتزر – إيتيان أمبادو – كونراد لايمر – كريستوفر نكونو.

خط الهجوم: باتريك تشيك – تيمو فيرنر.

يوتواجد على دكة البدلاء: يوفو مفوجو – هانز وولف - أمادو هايدارا - إيميل فورسبيرج. – داني أولمو – يوسف بولسين – أديمولا لوكمان.

تبدأ أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وعمان، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، ويديرها الحكم التركي سينوت تشاكير.

جدير بالذكر أن لايبزج وصل متصدراً للمجموعة السابعة، فيما حل توتنهام وصيفاً للمجموعة الثانية خلف بايرن ميونخ الألماني.