رياضة | رسمياً ولأول مرة في الملاعب المصرية.. مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي تشهد تطبيق تقنية "الفار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً ولأول مرة في الملاعب المصرية.. مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي تشهد تطبيق تقنية "الفار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة، تطبيق تقنية الفيديو "فار" لأول مرة في مصر، خلال مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي، في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اختبار تقنية الفيديو في مباراة المصري والمقاولون العرب التي أقيمت اليوم الأربعاء، وانتهت بتأهل ذئاب الجبل لدور الـ8 من كأس مصر، بعد فوزهم على الفريق البورسعيدي بنتيجة 4 - 0

ويواجه الإسماعيلي فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

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وتلقى مسؤولي ستاد الإسكندرية، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، يطالبهم بالاستعداد لتطبقية تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر.

ويسعى اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة، من أجل الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبدء استخدام "الفار" في منافسات بطولة الدوري الممتاز بالدور الثاني من المسابقة المحلية.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، قد كشفت عن الملاعب التي حصلت على ترخيص تواجد تقنية الفيديو وهى ستاد القاهرة والسلام والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري وستاد "بتروسبورت"، وأخيرًا ستاد الإسكندرية والسويس.