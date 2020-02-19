رياضة | خاص.. الأهلي يتلقى موافقة رسمية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يتلقى موافقة رسمية بإقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر تلقى خطابًا رسميًا اليوم الأربعاء من الجهات الأمنية بالموافقة على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي على ستاد القاهرة وبحضور ٣٠ ألف مشجع.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة بأن النادي تسلم الموافقة اليوم من الجهات الأمنية بإقامة المباراة على ستاد القاهرة وبحضور ٣٠ ألف مشجع يوم ٢٩ فبراير الجاري.

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وتابع مرجان بأن النادي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد المباراة رسميا مصحوبا بخطاب موافقة الجهات الرسمية.

وأتم حديثه :"نشكر الجهات الأمنية على موقفهم الرائع ونتمنى من الجماهير الالتزام".

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم ٢٩ فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة، على أن يلتقي الفريقان مجددًا بجنوب إفريقيا يوم ٧ مارس المقبل في مباراة الإياب.

