رياضة | مفاجآت في تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل توتنهام لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة فريق توتنهام الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور، بضيفه لايبزج الألماني، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، تشكيل السبيرز للمباراة، والذي جاء كما يلي.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بين دافيز – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيلرد – سيرجي أورييه.

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خط الوسط: هاري وينكس – جيدسون فيرناديز – جيوفاني لوسيلسو.

خط الهجوم: ديلي ألي – لوكاس مورا – ستيفين بيرجوين.

ويتواجد على دكة البدلاء: بول جادزينجا – يان فيرتونخين – يافيت تانجانجا – إيريك داير – أوليفير سكيب – تانجي ندومبيلي – إيريك لاميلا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وقطر، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD1.

يذكر أن توتنهام وصل لهذا الدور بإحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل لايبزج في صدارة المجموعة السابعة.