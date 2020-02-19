رياضة | تعرف على معلقي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على معلقي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الساخرة المستديرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك بأهمية خاصة لدى الجماهير، وتجعلهم يهتمون بأدق تفاصيلها فتراهم يتسائلون قبل موعدها بأيام طويلة عن الملعب المستضيف لها، والساعة التي ستنطلق فيها، ومن يديرها تحكيميا، وموقف اللاعبين البارزين من المشاركة وغيرها الكثير، وهناك أسئلة أخرى تتعلق بالطقوس الخاصة التي يحب بعض المشجعين اتباعها عند مشاهدة هذا اللقاء فمنهم من يفضل متابعتها وحيدا أو مع الأصدقاء أو آخر يتفائل بالتواجد في مكان معين أو سماع معلق بعينه، ولذلك نقدم لكم في هذا التقرير معلقين مباراة كأس السوبر المصري المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي نهاية الأسبوع المقبل بالإمارات العربية المتحدة على لقب السوبر الذي يجمع الفائز بالدوري والفائز بالكأس، وأعلنت إدارة شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن مفاجأة سارة لجماهير الكبيرين فيما يخص معلقين مباراة كأس السوبر القادمة، حيث استقدمت أربعة دفعة واحدة للتعليق على أحداث اللقاء مباشرة.

معلقين مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أرادت الشركة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري أن تفاجئ جماهير الكرة المصرية في العام الحالي فأعلنت عن تعيين 4 معلقين يحب معظم المشجعين الاستماع إليهم.

وأفادت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية أن التعليق سيتولاه المصري عصام عبده، والإماراتي علي سعيد الكعبي، والسعودي فارس عوض، وخصصت قناة صوتية للغة الإنجليزية.

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ومن المقرر أن تنقل اللقاء قناتي أبو ظبي الرياضية 1، وأبو ظبي الرياضية 2، ويتواجد على كل واحدة قناتين صوتيتين لتتسع للمعلقين الأربعة.

ويعد عصام عبده واحدا من أكثر من علقوا على مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حينما كان يعمل في إحدى القنوات المصرية التي توقفت عن البث قبل أن ينتقل للعمل بالإمارات.

قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة للسوبر المصري

وحرصت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمباراة كأس السوبر المصري على أن تخرج اللقاء بأفضل شكل فخصصت قناة جديدة لعرضه تسمى كلاسيكو العرب.

وبدأ التحليل للقاء قبل أسبوع تقريبا من موعد إقامته، وتستضيف القناة بصورة يومية نجوم الفريقين القدامى وأبرز المحللين لتناول الشأن الفني للمواجهة المرتقبة.

كما تعرض القناة أفلاما تسجيلية عن تاريخ الأهلي والزمالك الكبير، وتقارير عن توقعات الجماهير لنتيجة المباراة.