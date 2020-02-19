رياضة | أسطورة ليفربول ينصح كلوب بضم لاعب ليفركوزن والإبتعاد عن نجم نوريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول ينصح كلوب بضم لاعب ليفركوزن والإبتعاد عن نجم نوريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أسطورة فريق ليفربول وريال مدريد السابق ستيف ماكمانمان إدارة الريدز، بالتعاقد مع الألماني الدولي وصانع ألعاب فريق ليفركوزن الألماني "كاي هافريتز" في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد ماكمانمان في إحدى كتاباته، أن هافريتز سيقدم إضافة كبيرة للمدرب يورجن كلوب، مشيراً لأنه من نوعية اللاعبين التي تناسب ليفربول.

ونشر ماكمانمان في تقريره على شبكة "horseacing.com" :"من المثير رؤية هافريتز في ملعب أنفيلد رود".

وأضاف: "علينا أن ننتظر، إنه شاب صغير ولديه مستقبل كبير في كرة القدم، هذه نوعية اللاعبين التي يحتاجها ليفربول، وليس نجم كبير".

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وواصل: "يقدم هافريتز مستوى طيب في البوندزليجا، وبالطبع يعرف يورجن كلوب طبيعة المباريات والأندية هناك".

وعن إهتمام ليفربول بنجم نوريتش تود كانتويل تابع: "أعتقد أن كانتويل مازال أمامه الكثير للإنضمام لليفربول، لم يقدم ما يشفع له الإنتقال للريدز هذا الموسم".

واستطرد: "علينا الإنتظار، ربما يتحسن في المستقبل، لقد أدى بشكل جيد، رغم تواجد ناديه نوريتش سيتي في مؤخرة الدوري الإنجليزي".

وكانت تقارير إنجليزية قد أفادت رغبة ليفربول في ضم هافريتز صاحب الـ20 عاماً مقابل 100 مليون يورو، وكانتويل مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.