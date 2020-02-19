رياضة | أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الخميس 20 – 2 – 2020، في بطولة السوبر المصري لموسم 2018 – 2019 والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" على ستاد "محمد بن زايد".

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وستكون منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

ونجح 9 مدربين من 6 جنسيات مختلفة (2مصريين - 2 برتغاليين – ألماني – اسباني – برازيلي – سويسري) في التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي والزمالك منذ انطلاق البطولة، آخرهم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي والذي توج بلقب النسخة الأخيرة بالبطولة على حساب الفارس الأبيض بالفوز عليه بنتيجة 3-2.

وينفرد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسطوري بالرقم القياسي في مرات التتويج بكأس السوبر المصري، وحصد لقب البطولة 4 مرات، يليه في المرتبة الثانية حسام البدري مدرب الأهلي وتوج بكأس السوبر 3 مرات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" قائمة المدربين الذين حصدوا كأس السوبر المصري مع الأهلي والزمالك:

الأهلي

• البرتغالي مانويل جوزيه (4 ألقاب) 2005، 2006، 2007، 2008

• البرتغالي توني أوليفيرا (لقب وحيد) 2003

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• حسام البدري ( 3 ألقاب) 2010، 2012، 2017

• الإسباني جاريدو (لقب وحيد) 2014

• عبد العزيز عبد الشافي (لقب وحيد) 2015

• السويسري رينيه فايلر (لقب وحيد) 2018

الزمالك

• الألماني أوتوفيستر (لقب وحيد) 2001

• البرازيلي كابرال (لقب وحيد) 2002

• محمد حلمي (لقب وحيد) 2016