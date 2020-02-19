رياضة | المقاولون يسحق المصري برباعية ويتأهل لدور ربع النهائي في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يسحق المصري برباعية ويتأهل لدور ربع النهائي في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي المقاولون العرب فوز ساحق على حساب نظيره المصري برباعية نظيفة ليصعد إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء على ملعب ستاد السويس.

أفتتح أهداف المقاولون شكري نجيب في الدقيقة 22 عن طريق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني بعد مهارة رائعة من نفس اللاعب داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى محمد عصام الذي سجل الهدف الثاني لذئاب الجبل 41، وفي الدقيقة 67 أضاف محمد عصام الهدف الثاني له والثالث للفريق بعد كرة عرضية نجح في السيطرة عليها ومراوغة حارس المرمى، فيما اختتم معروف يوسف أهداف المقاولون في الدقيقة 93.

وبفوزه في مباراة اليوم يتأهل المقاولون العرب لدور الثمانية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي نجح في التأهل للدور ذاته بعد الفوز على فريق أسوان.