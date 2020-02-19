رياضة | بعد صعود المقاولون.. تعرف على 5 أندية تأهلت لربع نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صعود المقاولون.. تعرف على 5 أندية تأهلت لربع نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي المقاولون العرب فوز كبير ثمين تحت قيادة المدير الفنى عماد النحاس، على نظيره المصري برباعية دون رد علي ملعب السويس، ليتأهل الفريق لدور ال 8 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة تأهل المقاولون العرب لربع نهائي كأس مصر، لملاقاة الاتحاد السكندري.

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وافتتح شكري نجيب أهداف المقاولون في الدقيقة 22 من أحداث شوط المباراة الأول، وأضاف محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 42، وعاد محمد عصام ليسجل هدفه الثاني، والثالث للمقاولون في الدقيقة 68 من أحداث المباراة، وأحرز معروف يوسف الهدف الرابع للمقاولون في للدقيقة الاخيرة.

وكان كل من المقاولون العرب ونادي طلائع الجيش ونادي مصر ونادي أبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري صعدوا لدور ال 8 من البطولة، بينما يتبقي فقط ثلاث مباريات من دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

والمباريات هى النادي الأهلي ضد الترسانة ونادي بيراميدز ضد الإسماعيلي ونادي الزمالك ضد سموحة.