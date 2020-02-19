رياضة | 7 وجوه جديدة في تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 وجوه جديدة في تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللاعبون المتاحون من الفريق الأول لبرشلونة اليوم الأربعاء، جلسة تدريب بمشاركة سبعة من عناصر الرديف، استعداداً لمواجهة إيبار السبت المقبل.

وتدرب "البرسا" تحت إمرة مدربه كيكي سيتيين لليوم الثاني على التوالي بعد راحة استمرت يومين عقب الفوز على خيتافي (2-1) السبت الماضي، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويتبقى أمام برشلونة جلستين أخرتين يومي الخميس والجمعة قبل استضافة إيبار السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 25.