اونلاين | تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق 20 / 2 /2020 في السوبر المصري| تردد On Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق 20 / 2 /2020 في السوبر المصري| تردد On Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقل قناة أون سبورت مباراة السوبر المصرى والتي يبحث الكثير من عشاق الكرة، عن تردد قناة أون سبورت والتى تقوم بإذاعة مباريات السوبر المصرى هذه الفترة، وانتظر الجميع المباراة المرتقبة بين الاهلى والزمالك اقوى فريقين فى مصر، والتى من المقرر أن تذاع غدا الخميس 20 فبراير، وتقام المباراة فى دولة الامارات، وقد اعطت قناه ابو ظبى حق نقل المباراة لقناة إن سبورت، وتقام المباراة على استاد محمد بن سلمان، ويترقب كل جمهور الفريقين المباراة والتى من المتوقع أن تكون مباراة قوية، وخاصة بعد فوز الزمالك على الترجى التونسى فى السوبر الافريقى.

موعد مباراة الزمالك والاهلى على قناة أون سبورت

وسوف تقوم قناة أون سبورت بنقل المباراة التى سوف تقام غدا في استاد محمد بن سلمان فى ابو ظبى الامارات.

وتبث المباراة فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

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تردد قناة أون سبورت الناقلة مباراة الاهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى

وتعتبر قناة أون سبورت من أشهر القنوات الرياضية العربية، والتى تقوم ببث جميع مباريات كرة القدم والبطولات العالمية والعربية، ومنذ عمل القناة وشعبيتها تزيد يوم بعد يوم، وتبث القناة هذه المباريات على قناة المشفرة، ونقدم لكم تردد القناه حيث يمكنك ضبط إحداثيات القناة لاستقبال اشارة قوية.

تردد قناة أون سبورت على القمر الصناعى النايل سات:

التردد: 10853.

معدل ترميز 27500.

الاتجاه: افقي

معدل تصحيح الخطأ: ¾

كما ان قناه ابو ظبى الإماراتية الرياضيه سوف تقوم ببث مباراة الزمالك والاهلى المقامة على أرضها أيضا، بالاشتراك مع قناة أون سبورت، ويبلغ سعر تذكرة مباراة الاهلى والزمالك 50 درهم إماراتي، أي ما يعادل 215 جنيه مصرى.