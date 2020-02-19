اونلاين | بث مباشر مباراة فالنسيا الآن| مشاهدة مباراة فالنسيا ضد أتالانتا اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

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مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر، حيث يدخل فريق أتالانتا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فالنسيا، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أتالانتا في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق أتالانتا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أتالانتا في الفترة الماضية، نجح فريق أتالانتا في تسجيل تسعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أتالانتا سبعة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق أتالانتا في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث نجح فريق أتالانتا في حصد 45 نقطة في رصيده بعدما خاض 24 جولة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.