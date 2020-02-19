اونلاين | live| يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام ولايبزيج اليوم الأربعاء 19-2-2020 في دوري أبطال أوروبا رابط yalla shoot

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يلا شوت live مشاهدة بث مباشر مباراة توتنهام ولايبزيج الأربعاء 19/2/2020 في دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مواصلة رحلته المميزة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يستضيف فريق لايبزيج الألماني في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 على أرضية ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتُنقل مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام ولايبزيج الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة توتنهام ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.