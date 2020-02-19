اونلاين | يلا شوت Tottenham مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج بث مباشر yalla shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج بث مباشر اليوم 19/02/2020 دوري أبطال أوروبا ، استكمالا لدور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا يستضيف فريق توتينهام هوتسبر نظيرة الألماني آر بي لايبزيج ، في مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير ، علي أرضية ملعب توتنهام الجديد، وصعد فريق توتينهام الي هذا الدور بعد احتلالة للمركز الثاني في المجموعة الثانية في دور المجموعات ، وكان بايرن ميونيخ المتصدر ، فقد فاز في ثلاث من 6 مباريات في المجموعة و تعادل في واحدة و تلقي هزيمتين من البافاري كانت احدهما بسباعية و كانت احدي الأسباب التي اطاحت الأرجنتيني ماوريسيو يوكتينو وفي النهاية حصل 10 نقاط من المجموعة، بينما تأهل لايبزيج بعد حصده صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة ويسعى السبيرز لتحقيق فوز مريح قبل السفر إلى ألمانيا من أجل لعب مبارا العودة .

مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج

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و أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفريق توتنهام هوتسبير، الجدل بعد التصريحات الذي قاله في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاحد الماضي امام أستون فيلا ، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاث اهداف مقابل هدفين ، وتبدو ان المباراة ستكون في اثاراة كبيرة و متعة اكبر في وجود المخضرم جوزيه مورينيو مدرب توتينهام، أنتقاد البرتغالي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. لعدم توفير “الحماية” للأندية الانجليزية التي تشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا ، وقال انه. لا يوجد فريق يلعب ثلاث مباريات في 7 ايام فقط ، هذه الفترة قصيرة علي ثلاث مباريات في بطولات قوية امثال دوري الأبطال و الدوري الانجليزي ، و سوف يذهب الفريق لمقابلة تشيلسي يوم السبت في الجولة القادمة ،وأكمل حديثه بقول ، لكنني هنا في إنجلترا منذ 2004 وأعرف كيف تسير الأمور، ولا توجد حماية للجميع قبل مباريات دوري الأبطال .

مشاهدة مباراة توتنهام ولايبيزيج

وتبدء مباراة توتنهام وريد بول لايبيزيج الألماني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية وستقام المباراة علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية، لندن، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وسيقوم المعلق التونسي رؤوف خليف بالتعليق علىها ، والتي ينظرها الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة في العالم كونها ستكون مباراة مميزة وشيقة للجميع.