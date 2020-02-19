اونلاين | كورة لايف KORA7ASRYمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش السيتي gool ستار

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مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي ستلعب مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة طامعًا في الثلاث نقاط، من أجل مواصله الزحف نحو القمة، والاقتراب من ليفربول الذي يأتي في المركز الأول.

ويأمل فريق ألمان سيتي في المحافظة على المركز الثاني، تحسبًا لتكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث كان الريدز يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ونجح ألمان سيتي في خطف البطولة بفارق نقطة عن ليفربول.

ويحاول فريق مانشستر سيتي تعويض الخسارة الأخيرة التي لحقت به خلال مباراة توتنهام، بهدفين دون رد.

ويمتلك ألمان سيتي خلال هذه المواجهة أمام وست هام يونايتد عاملين الأرض والجمهور، لخطف الثلاث نقاط والخروج بالمباراة إلى بر الأمان.

ومن المتوقع أن يخوض مورينيو المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، فيرناندينهو، نيكولاس أوتاميندي، جايل ووكر

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا

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خط الهجوم: جابرييل خيسوس، سيرجيو أجويرو، رياض محرز

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث خاض 25 مباراة، حقق الفوز 16 لقاء، وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر في 6 مباريات، وحصد من النقاط 51 نقطة.

ومن الناحية الأخر يدخل فريق وست هام يونايتد، المباراة طامعًا في الثلاث نقاط، من أجل الهروب من منطقة شبح الهبوط، واستغلال سقوط فريق المان سيتي خلال الفترة الماضية.

ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ18 برصيد 24 نقطة، حيث خاض 25 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 13 مواجهة.

تشكيلة وست هام المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: فريديركس، ديوب، أوجوبونا، كريسويل.

خط الوسط: سنودجراس، نوبل، رايس، سوسيك، باوين.

خط الهجوم: مايكل أنتونيو.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره وست هام يونايتد، في الساعة العاشرة اللي ربع مساء اليوم، بالمباراة التي ستقام بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من مباريات الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4