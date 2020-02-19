اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي بمنافسه وست هام يونايتد، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

يدخل السيتي المباراة في محاولة لتجاوز الهزيمة في اللقاء الماضي أمام توتنهام، بهدفين دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف ليفربول المتصدر برصيد 76 نقطة، في حين يحتل وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويسعى وست هام يونايتد للخروج بنتيجة طيبة من أمام مانشستر سيتي، حتى لو حسم اللقاء فارضًا التعادل على السيتيزينس.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 21:30 توقيت القاهرة، 22:30 توقيت مكة المكرمة، 19:30 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في ملعب «الاتحاد».

حكم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تحت إدارة الحكم كيفن فريند.

معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي جواد بدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس إتش دي 4.

Sky Sports Main Event UK

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK

مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4