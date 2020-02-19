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بديل سواريز علي بُعد خطوة من البلوجرانا

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

وفقًا لصيحفة "سبورت" الكتالونية كسر عقد مهاجم ليجانيس مارتن برايثوايت بعد أن قام بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو. 

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وسعي البرسا من أجل التفاوض مع ليجانيس، من أجل تنزيل القيمة المالية للصفقة لكن مازال ليجانس مُصر على الحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي الدنماركي على عقد مع البلوجرانا حتى عام 2023، وسيقوم النادي بإعلان الصفقة اليوم على أن يقدم لوسائل الإعلام غدًا الخميس. 

وجاء استقرار برشلونة على برايثوايت بسبب توصيات المدرب كيكي سيتين، وذلك بعد أن حصل على إذن الاتحاد الإسباني بالتوقيع مع لاعب جديد خارج فترة الانتقالات. ويرجع هذا التفاوض بسبب معاناة البرسا من نقص واضح في الصفوف الهجومية في ظل غياب عثمان ديمبيلي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، إضافة لغياب زميله لويس سواريز حتى شهر إبريل على أقل تقدير بعد خضوع لجراحة في الركبة.

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