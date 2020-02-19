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إيقاف لاعب فرنسي مدة خمس سنوات بسبب عض خصمه في مكان حساس

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حكم يوجه بطاقة حمراء

في سابقة من نوعها، أوقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لاعبا في إحدى دوريات الهواة خمس سنوات بعد اعتدائه على لاعب من فريق الخصم بطريقة غريبة. فما الذي حدث؟

في مباراة جمعت بين فريقي تيرفيل وسوتريش في إحدى دوريات الهواة في فرنسا، نشب شجار بين لاعبين من الفريقين، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وسعى لاعب من فريق تيرفيل إلى محاولة تهدئة اللاعبين المتشاجرين ليجد نفسه ضحية اعتداء من طرف لاعب سوتريش الذي قام بعضه على مستوى عضوه الذكري.

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وتم نقل اللاعب المعتدى عليه على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث استدعت إصابته تركيب 10 غرز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام محلية. وقد وقع هذا الحادث في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الاتحاد الجهوي لكرة القدم أخذ وقتا طويلا حتى يبث في هذا الحادث الاستثنائي.

وعوقب المعتدي بالإيقاف لمدة خمس سنوات، فيما شملت عقوبة الإيقاف ضحية الاعتداء، ولكن لمدة 6 أشهر فقط.

 

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