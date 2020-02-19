شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الشباب والرياضة يفتح كل الملفات في «البريمو».. الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎يستضيف الاعلامى إسلام صادق الليله الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في أولى حلقات برنامج البريمو على قناة Ten ليجيب عن كل التساؤلات ويفتح ملفات الاستعداد لاوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements ‎وسيتحدث الدكتور أشرف صبحي عن مشاركة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزى مع المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقبل. ‎كما يكشف وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء عن السبب الحقيقى لزيارته للكابتن محمود الخطيب في منزله، ورأيه في عودة الجماهير للمدرجات. ‎ويعرض صبحي رؤيته لتطوير مراكز الشباب من أجل خدمة المجتمع. يذكر أن برنامج البريمو يذاع اليوم الأربعاء الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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