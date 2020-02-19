شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: يجب تأجيل مباراة القمة والأهلي ينتظر قرار «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، رسالة إلى اتحاد الكرة المصري، بشأن مباراة الزمالك في قمة الدوري الممتاز.

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وقال صالح، خلال تصريحات لـ قناة «أبوظبي الرياضية»: «لا يوجد لاعب أو فريق يستطيع أن يتحمل ضغط مباريات قمة وبطولات متتالية، والمباريات المقبلة للفريقين فاصلة ويجب التأجيل».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الإثنين المقبل.

وتابع: «الجميع يتهمون الأهلي بأنه من يسير الدوري كما يريد، والآن الزمالك من يريد التأجيل والأحمر ينتظر القرار».