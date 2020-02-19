شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار يوجه رسالة لسان جيرمان بعد الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 وجه نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ رسالة تشجيعية لزملائه في الفريق بعد الخسارة 1-2 أمام نادي ​بوروسيا دورتموند​ الالماني ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائي لمسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم.

ووجه نيمار الرسالة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" للتواصل الإجتماعي حيث : " بالإيمان والثقة بالنفس والتركيز سيواصل بي إس جي مسيرته". ويأمل سان جيرمان فك النحس الذي يرافقه في الدور الـ 16 من البطولة منذ 3 سنوات في مباراة الإياب أمام الخصم الالماني حيث يلتقيان في السابع من آذار المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

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