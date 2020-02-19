باريس سان جيرمان يتخلى عن إيكاردي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه من غير المرجح أن يُفعل نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، خيار شراء الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​ بصفة نهائية من نادي ​إنتر ميلان​ الإيطالي.



ورغم تألق النجم الارجنتيني في صفوف النادي الباريسي بتسجيله 19 هدفاً في 28 مباراة إلا أن سان جيرمان لا يبدو مستعداً لتفعيل خيار الشراء الذي سيكلف خزائنه نحو 58 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ​يوفنتوس​ مهتم بالتعاقد مع إيكاردي في الميركاتو الصيفي المقبل لكن زوجته ووكيلة اعماله واندا نارا صرحت أن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.