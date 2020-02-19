شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي​ ضد ​ويست هام​ يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف ​مانشستر سيتي​ فريق ​ويست هام​ يونايتد على ملعب الاتحاد.

جاءت تشكيلة صاحب الأرض على الشكل التالي: إيدرسون – ووكر – أوتامندي – لابورتي – ميندي – رودريغو – دي بروين – سيلفا – برناردو – جيسوس – أغويرو Advertisements البدلاء: برافو – ستونز – غوندوغان – فرناندينيو – محرز – كانسيلو – فودن تشكيلة ويست هام يونايتد: فابيانسكي – فريدريكس – ديوب – أوغبونا – كريسويل – ماسواكو – رايس – نوبل – سوسيك – سنودغراس – أنتونيو البدلاء: راندولف – زاباليتا – بالبوينا – لانزيني – بوين – أنديرسون - هالر

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