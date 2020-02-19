برشلونة يؤمن نفسه من فشل برايثوايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة اتفق على شرط واضح بشأن مصير الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، في الصيف المقبل.



وكانت العديد من التقارير أكدت أن برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد برايثوايت، ويعلن التعاقد معه، غدًا الخميس.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق مع وكيل برايثوايت على دفع قيمة الشرط الجزائي (18 مليون يورو)، لكن في حالة أن أداء اللاعب لم يكن مقنعًا حتى نهاية الموسم، سوف يتم بيعه في الصيف المقبل.

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وأشارت إلى أن ذلك كان شرطًا أساسيًا بين الطرفين أثناء المفاوضات، رغم أن العقد ستكون مدته 3 مواسم ونصف.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة أخبروا برايثوايت أن النادي يراه حلا طارئا للهجوم، واحتمالية بيعه بنهاية الموسم واردة، لاستعادة جزء من قيمة الشرط الجزائي.

وذكرت "سبورت" أن هناك عدة أسباب تدعم نجاح خطة برشلونة في بيع برايثوايت الصيف المقبل، منها أن اللاعب حصل على عروض من البريميرليج خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن ليجانيس رفض رحيله.

بالإضافة إلى ذلك فإن ممثلي اللاعب لديهم علاقات جيدة مع العديد من الأندية الأوروبية، كما أن برايثوايت سيشارك مع منتخب الدنمارك في اليورو المقبل، ما قد يسهل عملية بيعه.