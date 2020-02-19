- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يؤمن نفسه من فشل برايثوايت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة اتفق على شرط واضح بشأن مصير الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، في الصيف المقبل.
وكانت العديد من التقارير أكدت أن برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد برايثوايت، ويعلن التعاقد معه، غدًا الخميس.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق مع وكيل برايثوايت على دفع قيمة الشرط الجزائي (18 مليون يورو)، لكن في حالة أن أداء اللاعب لم يكن مقنعًا حتى نهاية الموسم، سوف يتم بيعه في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن ذلك كان شرطًا أساسيًا بين الطرفين أثناء المفاوضات، رغم أن العقد ستكون مدته 3 مواسم ونصف.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة أخبروا برايثوايت أن النادي يراه حلا طارئا للهجوم، واحتمالية بيعه بنهاية الموسم واردة، لاستعادة جزء من قيمة الشرط الجزائي.
وذكرت "سبورت" أن هناك عدة أسباب تدعم نجاح خطة برشلونة في بيع برايثوايت الصيف المقبل، منها أن اللاعب حصل على عروض من البريميرليج خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن ليجانيس رفض رحيله.
بالإضافة إلى ذلك فإن ممثلي اللاعب لديهم علاقات جيدة مع العديد من الأندية الأوروبية، كما أن برايثوايت سيشارك مع منتخب الدنمارك في اليورو المقبل، ما قد يسهل عملية بيعه.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يؤمن نفسه من فشل برايثوايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.