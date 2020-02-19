شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاليب تتخطى انس جابر بصعوبة في بطولة دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 نجحت لاعبة ​التنس​ الرومانية سيمونا ​هاليب​ بالتأهل لربع نهائي ​بطولة دبي الدولية​ لكرة المضرب بعد مباراة مثيرة ضد اللاعبة التونسية أُنس جابر بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة وبنتيجة 6 - 1، 2 - 6 و6 - 7، يذكر ان أُنس كانت ترسل في نهاية المجموعة الثالثة من أجل الفوز بالمباراة قبل خسارة الارسال من ثم اللقاء.

وفي مباريات سابقة، تأهلت التشيكية ​كارولينا بليسكوفا​ لربع النهائي بفوزها على الفرنسية كيكي ​ملادينوفيتش​ دون معاناة بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 1 - 6 و2 - 6، في حين تخطت اللاعبة الاسبانية غاربيني ​موغوروزا​ منافستها الروسية ​كوديرميتوفا​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 5 - 7، 6 - 4 و4 - 6.

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