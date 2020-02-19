شكرا لقرائتكم أهلاوية وبقميص الزمالك وبتلعب للقطبين.. شاهد سارة حسنين "فتاة السوبر" فى أغرب لقطة بلقاءات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت مباراة نجوم الأهلى والزمالك القدامى لقطة فريدة، هى الأولى من نوعها عندما شاركت على هامشها اللاعبة سارة حسنين.

وشاركت سارة حسنين، وهى لاعبة سابقة فى نادى أبوظبى الرياضى، وتعمل حاليا فى نادى أبوظبى الرياضى، بمباراة نجوم القطبين، ولعبت بتيشيرت الأهلي والزمالك.

شهدت مباراة قدامى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة هتافات قوية بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر لها غدا على ملعب الجزيرة.

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وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء ، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها

غدا.

ويشارك في المباراة كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.