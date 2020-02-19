شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يؤازر الأهلي بصورة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، على مؤازرة الفريق الأحمر، والذي يستعد لخوض مباراة كأس السوبر المصري، أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مع دقات السابعة مساء غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ونشر حمدي فتحي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام اظهرت الكعبة المشرفة وعلق عليها " يارب".

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واستغل لاعب الأهلي فرصة غيابه عن الفريق بسبب اصابته بقطع في غضروف الركبة، ليسافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تكريم المنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وشهد الاجتماع الفني للقاء السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد الاتفاق على ترتيبات المباراة ، يرتدي الزمالك الزي الأزرق في السوبر أمام الأهلي غدا على ملعب هزاع بن زايد ، ويرتدي حارس الزمالك الطاقم الأصفر، أما الأهلي يرتدي الزي الأحمر والحارس يرتدي الطاقم الموف.