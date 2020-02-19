شكرا لقرائتكم التونسية جابر تودع بطولة دبي على يد هاليب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت الإسبانية غاربين موغوروزا إلى دور الثمانية من منافسات فردي السيدات ببطولة دبي المفتوحة للتنس، بعد فوزها على فيرونكا كوديرميتوفا بمجموعتين مقابل واحدة في دور الـ16 للمسابقة يوم الأربعاء.

ونجحت موغوروزا في التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزها على منافستها بنتيجة 7 - 5 و 6 - 4 و 4 - 6.

وستواجه موغوروزا الأميركية جينفير برادي في الدور القادم من المسابقة، من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

وكانت برادي حققت انتصارا مثيرا وتغلبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 4 - 6 و6 - 4 و6 - 1 ، وذلك بعد أن فجرت برادي مفاجأة في الدور الأول بالفوز على إيلينا سفيتولينا المتوجة باللقب مرتين والمصنفة الثالثة للبطولة.

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وبلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى للبطولة، دور الثمانية أيضا، عقب اجتيازها عقبة التونسية أنس جابر بنتيجة 1 - 6 و6 - 2 و7 - 6 (9 - 7).

وأمام حشد كبير من الجماهير التونسية والرومانية التي تواجدت في المدرجات، تعافت هاليب من بدايتها البطيئة في المجموعة الأولى للمباراة، لتحسم اللقاء لصالحها من خلال شوط كسر التعادل بالمجموعة الثالثة، الذي كادت أن تفوز بها اللاعبة التونسية لولا إخفاقها في الفوز بنقطة المباراة.

وضربت هاليب موعدا في دور الثمانية مع أرينا سابلينكا من بيلاروس، التي فازت على البلجيكي اليسي ميرتينز بنتيجة 6-4 و6 - 3.

وصعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثالثة على العالم، إلى دور الثمانية للبطولة أيضا، بعدما تغلبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6 - 1 و6 - 2 في وقت سابق يوم الأربعاء.

وتفوقت بليسكوفا بذلك على ملادينوفيتش 4 - 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بين اللاعبتين، وبينها المباراة التي انتهت بفوز بليسكوفا في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.