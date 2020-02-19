هل يسير على خطى كهربا وينتقل للأهلي؟.. حمدي النقاز: سودوفا الليتواني خطوة مؤقتة قبل العودة لمصر





أثارت تصريحات اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيسر نادي الزمالك السابق ردود فعل واسعة في الشارع الرياضي، بعد إشارته للعودة إلى مصر مرة أخري بعد انتقاله لنادي سودوفا الليتواني، فهل تكون وجهته القادمة إلى النادي الأهلي ويسير على خطى محمود عبدالمنعم كهربا.

أعرب التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادى الزمالك، عن سعادته بالانتقال لصفوف نادى سودوفا الليتوانى لمدة 6 أشهر، حيث توج الفريق بطلاً لمسابقة الدوري في ليتوانيا في آخر 3 مواسم، بينما ودع مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" هذا الموسم من الدور المؤهل لدور المجموعات.

أضاف النقاز في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "أنتقلت لصفوف سودوفا لمدة 6 أشهر فقط، وهى خطوة مؤقتة، وانتظر الانتقالات الصيفية المقبلة والتي سأحدد خلالها وجهتى، وأنتظر الحصول على عرض من أحد الأندية الكبرى من أجل العودة إلى مصر، أو الانتقال لأحدى الدوريات الأخرى".

Advertisements

وكان حمدي النقاز قد فسخ تعاقدة مع نادي الزمالك من جانب واحد بعد أزمة تأخر المستحقات.

وكان حمدي النقاز أعلن مؤخرًا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى "فيفا" أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقًا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك "فيفا" التى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين.

وفى المقابل، أرسل نادى الزمالك شكوى رسمية مؤخرًا إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفًا كاملاً إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبًا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.