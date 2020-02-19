ترامب يعتزم تلبية دعوة رئيس الوزراء الياباني لحضور أولمبياد طوكيو

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أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيدرس دعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لحضور دورة الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو هذا الصيف.

وقال ترامب الثلاثاء خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الاولمبية الاميركية ومنظمي أولمبياد 2028 الذي ستستضيفه بلاده في مدينة لوس انجليس "لقد تلقيت دعوة من رئيس الوزراء آبي، وسنتخذ قرارا. قد نرد (ايجابيا حيال الدعوة). سنحاول ذلك".

ويقام اولمبياد طوكيو بين 24 تموز/يوليو و9 آب/أغسطس، أي في خضم الحملة الانتخابية التي يخوضها ترامب لإعادة انتخابه رئيس للبلاد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأعرب ترامب عن دعمه الكامل لمنظمي اولمبياد لوس انجليس، موضحا أن تدخله الشخصي كرئيس منتخب بعد فوزه بالانتخابات عام 2016 منح المدينة على الساحل الغربي للبلاد الفوز بحق الاستضافة، في تلميح على ما يبدو لاتصاله برئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ حيث قال إن الادارة الاميركية السابقة "رفضت الاتصال" وإن المسؤولين الاولمبيين "كانوا متعطشين للحب، وقد منحناهم الحب".

وقال ترامب ممازحا رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد 2028 كايسي واسرمان أنه يأمل أن يكون قادرا على حضور الالعاب بعد ثمانية أعوام، في حال حصل على بطاقة "آمل أن تتذكرني في عام 2028. حسنا؟ هل تعدني كايسي؟ احجز لي مقعدا أقله، حسنا؟"