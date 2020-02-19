شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي يتحدث عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد شوقي نجم النادي الاهلى السابق ومدرب منتخب مصر بتنظيم المباراة وباداء اللجنة الخماسيه المكلفة بادارة اتحاد الكرة وعن مباراة السوبر المقرر اقامتها غدا بملعب محمد بن زايد بمدينة ابوظبي الرياضيه.

وقال محمد شوقي في تصريحات خاصة ، أن احد المفارقات الهامة ان اولى مبارياته مع الاهلى كانت فى مباراة السوبر المصرى والتي حسمها الاهلى بركلات الترجيح

وعن اليو ديانج نجم خط وسط الاهلى قال انه لاعب مميز والاهم الاستمرار فى تقديم مستويات فنيه عاليه .

أجرت اللجنة المُنظمة لمباراة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، فى أبو ظبى، مباراة تجريبية على ملعب الجزيرة الذى سيستضيف مباراة القمة، لتطبيق تقنية الفيديو الـ VAR، مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل مباراة السوبر المصرى، التى ستقام بين القطبين فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

من المقرر، أن يُدير مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى، الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه ماجنوس لاندبرج مساعدًا أول، وكيم توماس مساعدًا ثانيًا، وتورى هانسن حكمًا رابعًا.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.

وأنهى الزمالك مرانه الختامى قبل مواجهة الأهلى، ثم خضع اللاعبين لعملية الاستشفاء فى اكاديمية قريبة من ملعب الجزيرة الإماراتى الذى خاض عليه الفريق مرانه الأخير قبل مواجهة الأهلى، كما حرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء التى التفت حول اللاعبين عقب انتهاء المران الختامى لمباراة الأهلى، حيث شهد المران استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى، غدًا، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.