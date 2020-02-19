شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف : الأهلى يرغب في تأجيل قمة الدورى.. و "فايلر" لم يختبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن النادى الاهلى يرغب في تأجيل مباراة القمة يوم 24 من الشهر الجارى في بطولة الدورى المصرى وذلك للحفاظ على اللاعبين من الإرهاق، وفى حالة الخساراة أو المكسب للابيض نرغب فى تأجيل اللقاء .

وأوضح أسماعيل يوسف خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أبوظبى الرياضية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلى لم يتعرض لاى اختبار حقيقى حتى الان و لكنه ناجح في مهام عمله حتى الان بسبب توفير المناخ الجيد من قبل المسئولين داخل النادى الأحمر .

وأشار إسماعيل يوسف أن لابد من المسئولين داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أخد موقف محدد من مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك في بطولة الدورى و عدم الانتظار إلى أنتهاء لقاء السوبر لتحديد تأجيل أولعب المباراة .

خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

Advertisements

وشهد مران الأهلى الخير عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه مع انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق المران المسائي .

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات للكرات العرضية مع نهاية المران، وقاد فايلر ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية، كما تدرب لاعبو الأهلي علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك ضربات الترجيح.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.