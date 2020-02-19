شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي والزمالك يتعادلان 3/3 في الودية الاستعراضية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل قدامى الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات، احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي.

مثل فريق الاهلي أمير عبد الحميد وأحمد حسن و وشيتوس ومحكد شوقي وخالد بيبيو ومحخد فاروق وعادل مصطفي وهشام حنفي بينما مثل الزمالك لاعبين جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي، وشارك في المباراة كل من حازم إمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

ونال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلاب مباراة قدامي اللاعبين المقامة حاليا باستاد الجزيرة بالامارت وبادلهم حازم التحية، كما نال خالد بيبو هتافات قوية من الجماهير.

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شهدت مباراة قدامى الاهلى والزمالك بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة هتافات قويه بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك على ملعب الجزيرة غدًا.

وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.