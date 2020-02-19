وائل شيتوس: أتمنى فوز الأهلى بالسوبر "فيديو"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وائل رياض مدرب منتخب مصر انه يتمنى خروج مباراة تليق بالفريقين وذلك قبل ساعات من انطلاق مواجهة السوبر المصري التي تستضيفه مدينة ابوظبي الاماراتيه غدا .

واضاف "شيتوس" فى تصريحات خاصة ، انه يتمنى كأهلاوي فوز النادى الاهلى بالمباراة .

ووجه مدرب منتخب مصر التحيه والشكر لاعضاء اللجنة الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة على التنظيم الجيد لمعسكر الفريقين حتى الان .

وعن دوافع المدربين قال ان كارتيرون يسعى لاثبات ذاته امام الاهلى فريقه السابق وعلى الناحية الاخرى قال ان فايلر مدرب الاهلى ذو فكر كبير ولديه دوافع ايضا للفوز بالمباراة خاصة في ظل انتصارات الفريق الاخيره في البطوله المحليه .

التحق شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبوظبي، ببعثة الأهلي قبل مغادرة ملعب السوبر المصري، من أجل الاطمئنان علي أحوال بعثة الفريق، ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الزمالك، غدا الخميس، في كأس السوبر المصري، بعدما اطمئن علي بعثة الزمالك صباح اليوم في المران الأخير الذي خاضه الأبيض.

وعقد السفير المصري جلسة سريعة مع خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي، بعدما عقد صباحا جلسة مع مسؤولي الزمالك.

وكان مران الزمالك الختامى قد شهد تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، غدًا، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة