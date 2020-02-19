شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من الجماهير لـ"خالد بيبو" قبل مباراة القمة الخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خالد بيبو نجم النادي الاهلى السابق تحية خاصة من جمهور مباراة قدامى الاهلى والزمالك الودية، المقامة بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة الإماراتى، ويشارك في المباراة كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها

غدا.