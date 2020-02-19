عدسة سوبر كورة.. شاهد كرة السوبر المصرى بين أقدام نجوم القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورصدت عدسة "سوبر كورة" داخل الصالة اكلرة الخاصة بمباراة السوبر المصرى، والتى تم تجربتها فى مباراة النجوم القدامى بين كباتن القطبين الأسبقين.



وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلى والزمالك اليوم، الأربعاء، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا.

ويشارك في المباراة كل من حازم إمام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري. وقال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن مباراة السوبر المحلي غداً أمام الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الدوري وبطولة أفريقيا ، موضحاً أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذى حققه الأهلي على الزمالك قبل عدة أشهر عندما إلتقيا في السوبر المحلي أيضاً وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لهدفين. وشدد فايلر، على أن المباراة قوية وهامة لأنها ستكون أمام منافس كبيير ويُحقق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً ، مُشيراً إلى أن الأهلي إستعد جيداً للمباراة رافضاً الكشف عن هوية التشكيل الذ سيخوض به لقاء الغد لأن هذا أمور خاصة بالجهاز الفني ولكنه شدد على أنه سيدفع بأفضل 11 لاعباً جاهزاً للمباراة على أن يجلس على الدكة أفضل 7 لاعبين ، موضحاً أنهو سيستعين باللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وأفكاره في مباراة الغد. Advertisements ورداً على سؤال بشأن : أيهما يخشى فايلر ..من لاعبي الزمالك أم من "عقلية" كارتيرون رد المدير الفني للأهلي ، قائلاً: في مثل هذه المباريات..اللاعبين هم يحسمون المباريات ..النظرة تكون للاعبين في المقام الأول ثم يأتي دور المدرب ..وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون فأنا أؤكد ذلك على الزمالك وكذلك الأهلي فالنظرة تكون للاعبي الأهلي في المقام الأول وليس لي كمدير فني . وقال فايلر أنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلي وأنتصاراته المحلية والافريقية قبل لقاء الغد لأن ما يشغله هو اللقاء ذاته دون التطرق لتفوق الأهلي مؤخراً محلياً وأفريقياً لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة . كما أكد السويسري جاهزية محمد مجدى قفشة لاعب الفريق للمشاركة في مباراة السوبر بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة حيث إشتكى اللاعب من آلام بسيطة فى الركبة أبعدته عن مباراة المصرى الأخيرة بالدورى الممتاز التى فاز فيها التهيل بثلاثية نظيفة . وشدد فايلر على أن قفشة شارك في تدريبات الفريق الأخيرة في القاهرة والامارات وسيكون جاهز للمشاركة في لقاء الغد المرتقب فيما ستحول الإصابة دون مشاركة رمضان صبحي نجم الفريق في المباراة لعدم تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية. ودرس فاير فريق الزمالك بالفيديو بعد مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الأبيض، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في الوقت الذي طالب المدرب السويسري لاعبيه بالحذر من انتفاضة الزمالك والعمل على حسم المواجهة مبكراً من خلال إحراز هدف مبكر، بالإضافة لمنح كل لاعب تعليمات فنيه وتكليفه بالدور الذي سيؤديه في المباراة. ووضع فايلر خطة مواجهة الزمالك قبل مواجهته غداً الخميس واصطحب فايلر 24 لاعباً للمواجهة المرتقبة، وهم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ، فيما تم استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية واستبعاد سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى بداعى الإصابة. وابلغت اللجنة المنظمة لمباراة الاهلي والزمالك الجهاز الاداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة ، ويقام اليوم الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمرات الصحفيه للأجهزة الفنية بالإضافة لخوض كل فريق مرانه الأخير قبل مباراة الغد.

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