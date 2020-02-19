شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تحيى حازم امام قبل مباراة القدامى والان مع تفاصيل الخبر
مثل فريق الاهلي امير عبد الحميد و احمد حسن و وشيتوس و محكد شوقي و خالد بيبيو و محمد فاروق وعادل مصطفي و هشام حنفي بينما مثل الزمالك لاعبين عبد الواحد السيد و مدحت عبد الهادي و جمال حمزة و محمد ابو العلا و اسامه حسن واسامه نبيه.
شهدت مباراة قدامى الاهلى والزمالك بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة هتافات قويه بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك على ملعب الجزيرة غدا
وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء ، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها
غدا.
وكان فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، خاض تدريبه الأخير والختامى قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.
وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.
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